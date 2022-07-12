Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, ексміністр культури білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що це стосується продовження репресій білоруського суспільства.

До теми лукашенко був в істериці, коли почув, що білоруси-добровольці з України підуть на білорусь

За його словами, таким чином хочуть "прив’язати" білорусів до білорусі.

Щоб у випадку, якщо білоруси вчинять адміністративні чи кримінальні дії, вони боялися, адже тоді в них не буде можливості виїхати з білорусі,

– заявив опозиціонер.

Він каже, що практика обмеження виїзду за межі білорусі була і раніше.

"Коли я працював послом, одному з співробітників мзс білорусі за те, що він хотів звільнитися, ввели обмеження на виїзд за межі країни на 5 років, мовляв через допуск до держсекретів", – розповів Латушко.

На його думку, розширення переліку осіб, яким не можна буде виїжджати з білорусі, направлене на те, щоб спробувати впливати на можливі активні дії білорусі у спротиві режиму лукашенка.

Щодо прав громадян, то це є порушенням конституції, але про яку конституцію може говорити в білорусі? Вже, напевно, немає жодної статті, яку б не порушив режим лукашенка,

– відповів Латушко.

Латушко про ситуацію в білорусі та загрозу наступу на Україну:



Кому в білорусі хочуть заборонити виїзд з країни

Серед тих, кому не можна буде виїжджати з країни, опинились особи:

виїзд яких суперечить інтересам національної безпеки білорусі,

політичні особи, щодо яких розпочали адміністративний процес,

силовики.

Також ввели обмеження польотів над мінськом, брестом та півднем мінської області з 11 липня.

До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що білорусь швидше за все не візьме прямої участі у війні проти України. Однак держава й далі допомагатиме росії вбивати українців.