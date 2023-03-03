В Беларуси к 10 годам за решеткой приговорили нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого

3 марта белорусский суд приговорил к 10 годам лишения свободы главу "Вясны", лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. Его признали виновным в "контрабанде".

Представители "Вясны" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, проходившие с Беляцким по делу, приговорены к 9 и 7 годам заключения в колонии соответственно. Находящийся за пределами Беларуси Дмитрий Соловьев получил 8 лет лишения свободы.

Читайте также Лукашенко пошел по стопам Токаева, – Подоляк о визите в Китай

Что известно о деле Беляцкого

Следует напомнить, что за активную позицию и правозащитную работу Олеся Беляцкого судили более 20 раз.

Суд над Беляцким, обвиняемый в руководстве правозащитным центром "Вясна", начался в январе. Фигуранты дела содержались под стражей с июля 2021 года.

Их осудили за "контрабанду организованной группой" и "финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста.

В Беларуси ввели смертную казнь: что известно

Парламент Беларуси принял закон, предусматривающий применение смертной казни к "государственным предателям".

Важно, что принятие этого закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих инициировал народный избранник по имени Дубов Александр Васильевич.

Кроме того, в документе законопроекта отмечено, что закон устанавливает штраф за преступления против государства в размере от 500 до 50 000 базовых величин (от 73 тысяч до 2,7 миллиона гривен).

Беларусь – это единственная страна в Европе, в которой могут применить смертную казнь как высшую меру наказания. Обогнал Лукашенко в этом вопросе даже Путина – в России на законодательном уровне запрещено казнить людей.

Олесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" и российской – "Мемориал".