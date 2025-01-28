В Беларуси сбили российский "Шахед" возле Мозыря

Во время атаки на Украину по крайней мере один "Шахед", запущенный из России, залетел на территорию Беларуси. Его сбили местные силы ПВО.

Это произошло над Мозырским районом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Беларускі Гаюн.

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Что известно об очередном залете "Шахеда" в Беларусь

Во время ночной атаки России против Украины ударными дронами "Шахед" один из них залетел в Беларусь. Это далеко не первый такой случай, одна на этот раз вмешалось белорусское ПВО.

Так, по информации телеграм-каналов, около 00:55 российский "Шахед" сбили силы ПВО Беларуси возле Мозыря. Предварительно известно, что это был именно БпЛА "Шахед".

Через 3 минуты (в 00:58) в этом районе слышали взрывы, а беспилотник исчез с радаров.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что белорусские "миротворцы" были бы лучшим вариантом для Украины. Якобы только его военные способны обеспечить выполнение потенциальных соглашений между Украиной и Россией. В ЦПИ отмечают – активная поддержка Беларусью российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии России.