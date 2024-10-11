Работа для Patriot усложняется: чем опасны МиГ-31К в Беларуси

На белорусском аэродроме "Мачулище" приземлился 2 российский истребитель МиГ-31К. Добавляется еще одно направление, с которого россияне потенциально могут запускать "Кинжалы".

Это может серьезно осложнить работу систем противовоздушной обороны, а именно – Patriot. Поскольку, как отметил 24 Каналу авиационный эксперт Валерий Романенко, комплекс имеет определенные ограниченные возможности.

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Дополнительное угрожающее направление

Сейчас Россия наносит удары ракетами "Кинжал" по Украине с востока, юго-востока и северо-востока. Может добавиться еще одно направление – с севера, поскольку враг переместил в Беларусь 2 истребители МиГ-31К.

Если россияне все-таки решатся запустить "Кинжалы" с белорусской территории, уменьшится дистанция полета этих ракет и соответственно время реакции. Противник будет иметь большие шансы прорвать украинскую ПВО.

Уничтожать вражеские цели может ЗРК SAMP/T, но на вооружении имеем только одну такую систему. Поэтому "Кинжалы" Украина преимущественно сбивает комплексами Patriot, которых есть примерно 7 единиц.

Дело в том, что Patriot имеет неподвижный радар, то есть работает только на 90°. Если нужно сбить ракету на каком-то конкретном направлении, нужно изменить его позицию, он снова замирает и начинает работать по вражеской цели.

Если появляется новое угрожающее направление, Patriot надо вернуть, а это время. Поэтому усложняется работа противовоздушной обороны, хотя в целом эти ракеты отслеживается с момента пуска,

– констатировал Валерий Романенко.

К слову, директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такое перебазирование самолетов может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые находятся под угрозой ударов на российских аэродромах.