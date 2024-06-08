В Беларуси строят ангары для "Искандеров": что задумал Лукашенко

На территории одной из воинских частей в Осиповичах, Беларусь, строят два новых ангара, похожих на укрытия для "Искандеров". Более десятка ОТРК "Искандер" Минск недавно получил от Кремля.

Это строительство свидетельствует об опасениях белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно безопасности определенных объектов на территории Беларуси. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Лукашенко боится

В военном городке Осиповичи, что в Беларуси, начали строить новые ангары для военной техники. Они очень похожи на хранилища для ОТРК "Искандер", которые строили на территории этого же городка в 2022 – 2023 годах. Один ангар рассчитан на размещение 13 единиц техники.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что недавно Минск получил от Москвы не менее 18 единиц техники из состава ОТРК "Искандер".

Лукашенко боится наших ударов по территории Беларуси, а именно по двум своим НПЗ – Мозырскому и Новополоцкому НПЗ. Это два крупнейших нефтеперерабатывающих белорусских завода, которые сейчас работают на Россию,

– отметил Роман Свитан.

Успешные атаки украинских спецслужб на нефтеперерабатывающие заводы в России вызвали остановку половины экспортных возможностях россиян. Это также ударило по внутреннему потреблению нефтеперерабатывающих продуктов в стране-агрессоре. Поэтому Россия была вынуждена серьезно нарастить экспорт бензина из Беларуси, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

"Сейчас на белорусском бензине, дизеле и авиационном керосине движется по земле и летает в воздухе российская техника. Поэтому Лукашенко правильно боится ударов, в частности, по этим двум НПЗ. Поэтому будет пытаться пугать наличием у себя "Искандеров"", – добавил Свитан.

Некоторые страны поддерживают удары по Беларуси