Беларусь планирует переходить на военное время: как готовят военных

Военнослужащие Беларуси тренируются переходить из мирного на военное время. Соответствующие тренировки начали после "внезапной проверки" войск к боевой готовности.

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. Там отмечают, что основная цель таких мер – "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

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Как проходят тренировки

В ведомстве отмечают, что "командиры подразделений и личный состав уверенно показывают приобретенные знания на практике при отработке всех элементов перевода с мирного на военное время".

Судя по снимкам, белорусы отрабатывали мобилизацию, установку контрольно-пропускного режима, построение и подготовку к стрельбе.

В Беларуси готовятся к военному времени / Фото Минобороны Беларуси

Отметим, что военное время – период фактического пребывания государства в состоянии войны с другим государством.

Угроза наступления из Беларуси: прогноз Залужного

Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для того, чтобы снова пойти в наступление следующего года. Генерал отметил, что у него нет сомнений в том, что оккупанты снова попытаются пойти именно на Киев, ведь все враждебные планы в феврале 2022 года провалились.

Однако, по словам Главнокомандующего ВСУ, есть еще 2 возможных направления, которые военное руководство не исключает – Донбасс и Юг.

По словам Залужного, вероятнее всего, враг снова планирует пойти в наступление в феврале 2023 года. По более пессимистическому сценарию – уже в январе, по более оптимистичному – в марте.

Однако у Украины уже есть список необходимого вооружения на этот случай, но, как заметил генерал, потребности в дополнительных волнах мобилизации нет – воинов в Украине достаточно.

В комментарии 24 канала пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский рассказал, что наши воины полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью. Здесь следует отметить, что протяженность границы в области – более 200 километров.

Но важно помнить, что украинская разведка отслеживает все действия оккупантов, поэтому эффекта неожиданности у них не получится.