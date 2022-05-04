В Беларуси военная техника ехала в сторону границ Литвы и Украины

Украинцам следует помнить, что враг до сих пор не отказался от своих планов захватить всю нашу страну. Поэтому не стоит забывать и об опасности, которая может исходить из Беларуси.

Следовательно, очевидцы заметили движение колонн военной техники в Беларуси. Соответствующие фото выложили в сеть сегодня, 4 мая.

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Техника ехала к украинской границе

Анализируя маршрут военной техники, предполагают, что она двигалась в сторону границы Украины и Литвы.

В частности, к украинской границе двигался дивизион ракетного комплекса С-300 воздушных сил Беларуси. Колонна ехала из Бреста в Мокраны по трассе Р-17. Это пограничный белорусский городок возле Украины.



Направление движения техники к границе Украины / Фото Belarusian Hajun project в твиттере

В составе колонны было около 25 – 30 единиц техники. В частности, среди них – ракетные установки 5П85 и РЛС для подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.

Военная техника в Беларуси / Фото Belarusian Hajun project в твиттере

Что заметили по дороге к границе с Литвой

В этом направлении двигалась колонна из около 30 единиц военной техники белорусских вооруженных сил. Направлялась из Минска в сторону Ашмянского района по трассе М7. Именно в этом районе расположена литовская граница.

Техника, которая едет к границе с Литвой: смотрите видео

Туда направились бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.



Карта движения колонны к границе с Литвой / Фото Belarusian Hajun project в твиттере

Последние новости об участии Беларуси в войне

Белорусские солдаты пока не пересекли границу для наступления на Украину. Впрочем, с территории Беларуси велись и продолжаются обстрелы нашего государства. Путин использует эту территорию в качестве плацдарма для перезагрузки техники и солдат. 2 мая Генштаб Вооруженных Сил предупреждал об очередной угрозе обстрелов с этой территории.

Кроме того, совершенно неожиданно для всех в вооруженных силах Беларуси началась проверка сил реагирования. Во время нее белорусские военные должны отработать ряд задач: вопросы приведения в боевую готовность, выполнение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

Как известно, украинцам помогли белорусские партизаны, которые вели так называемую рельсовую войну, чтобы враг не мог пополнять запасы для наступления. Теперь же на территории отключают людей от сети интернет. Таким образом, специальные службы России и Беларуси хотят ограничить общение патриотичных белорусов и предотвратить распространение информации о передвижении российской военной техники.

Мнение белорусского оппозиционера о договоренностях Путина и Лукашенко: смотрите видео