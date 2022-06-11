В Беларуси войска приводят к высшим степеням боевой готовности

Ситуация на границе все еще остается напряженной. В настоящее время белорусские войска приводят к высшим степеням боевой готовности.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, рассказывая о ситуации на Волынском и Полесском направлениях.

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Согласно информации, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь осуществляется приведение подразделений к высшим степеням боевой готовности.

В Генштабе отметили, что они отрабатывают практические мероприятия по приему военнообязанных, а также производят снятие с хранения вооружения и военной техники.

Данные разведки

Кроме того, Главное управление разведки Украины сообщило, что с 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного на военное время". Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам,

– сообщили в украинской разведке.

Там отметили, что в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время".

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Министерство обороны Беларуси уже подтверждало, что начались занятия по боевой готовности. Официально, целью таких занятий и школ, является "выполнение мер по переводу с мирного на военное время".

Если бы Лукашенко действительно планировал вторжение в Украину, то он бы уже это сделал . Ведь лучшее время для этого было начало полномасштабной войны России. Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусов. По его мнению, Лукашенко сейчас ищет "лазейки", чтобы не нападать на Украину.

В МВД сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси необходимые им боеприпасы 122 калибра. Очевидно, что у них тоже кризис с вооружением.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу. Они усиливают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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