В беларуси заметили колонны российской техники со знаками "V" и флагами СССР
9 июля 2022 , 15:39Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Беларускі Гаюн"
По дороге из минска 9 июля заметили колонну российской техники. На машинах – традиционные отметки государства-агрессора и советские флаги.
Колонна ехала по трассе М5 в направлении Бобруйска. В ней – около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе Камаз и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы.
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На одной из машин оккупанты зацепили флаг СССР. Машины имеют камуфляжную окраску, на дверях – опознавательный знак "V".
Обнародовали и номера техники:
- OX 7843-43,
- 3604 АН-43.
43 регион означает южный военный округ россии.
В беларуси заметили колонну российской техники / Фото из телеграма "Беларускі Гаюн"
Угроза нападения из беларуси: что известно
- В Минобороны Украины 5 июля заявили, что у россии может быть несколько сценариев вовлечения беларуси в полномасштабную войну.
- В этот же день в Генштабе ВСУ заявили, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Позже добавили, что белорусская армия активизировалась. Они ведут разведку в приграничных областях.
- Стягивать технику белорусы и россияне начали раньше. Например, на аэродроме "Зябровка", что неподалеку от границы с Черниговской областью, заметили дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", 2 единицы ЗРПК "Панцирь".
- самопровозглашенный президент александр лукашенко говорил, мол, роль минска в войне уже определена.
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