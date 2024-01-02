Взрывы в Белгороде: россияне растащили обломки на сувениры и показали критическую инфраструктуру

Уже в 11 утра 2 января местные паблики писали, что в Белгороде что-то взрывается. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

Оккупанты массированно обстреляли Украину с самого утра 2 января. А уже в 11 дней российские власти сообщили о ракетной опасности для Белгорода.

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Что известно о взрывах в Белгороде 2 января

Хотя россиян просили не подходить к окнам, по сети ходят видеосъемки как раз у окон. Люди снимают, как воет сирена, а также фиксируют "момент громкого хлопка над областью".

Кроме того, они показывают в роликах взрывы, но там очень хорошо видно все вокруг. В частности, критическую инфраструктуру. Не очень понятно, зачем они это делают – может быть, это украинские агенты?

Россияне показывают взрывы возле критической инфраструктуры: смотрите видео

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Обломки повредили несколько авто и четыре частных дома. Есть раненый в тяжелом состоянии – ему посекло осколками ноги и руки.

Последствия взрывов в Белгороде 2 января / Фото российские телеграм-каналы

Еще похоже, что россияне просто растягивают на сувениры "обломки чего-то сбитого над городом". По крайней мере, на одном из фото мужчина держит обломок на фоне подушек и одеял.

В российском минобороны написали, что в 12 дня Украина якобы обстреляла город из РСЗО "Ольха", ПВО якобы уничтожила четыре ракеты.

ПВО России дырявая, а ракеты падают с самолетов прямо на российские деревни