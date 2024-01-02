Взрывы в Белгороде: россияне растащили обломки на сувениры и показали критическую инфраструктуру
Уже в 11 утра 2 января местные паблики писали, что в Белгороде что-то взрывается. 24 Канал расскажет, что известно об этом.
Оккупанты массированно обстреляли Украину с самого утра 2 января. А уже в 11 дней российские власти сообщили о ракетной опасности для Белгорода.
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Что известно о взрывах в Белгороде 2 января
Хотя россиян просили не подходить к окнам, по сети ходят видеосъемки как раз у окон. Люди снимают, как воет сирена, а также фиксируют "момент громкого хлопка над областью".
Кроме того, они показывают в роликах взрывы, но там очень хорошо видно все вокруг. В частности, критическую инфраструктуру. Не очень понятно, зачем они это делают – может быть, это украинские агенты?
Россияне показывают взрывы возле критической инфраструктуры: смотрите видео
Взрывы в Белгороде: смотрите видео
Обломки повредили несколько авто и четыре частных дома. Есть раненый в тяжелом состоянии – ему посекло осколками ноги и руки.
Последствия взрывов в Белгороде 2 января / Фото российские телеграм-каналы
Еще похоже, что россияне просто растягивают на сувениры "обломки чего-то сбитого над городом". По крайней мере, на одном из фото мужчина держит обломок на фоне подушек и одеял.
В российском минобороны написали, что в 12 дня Украина якобы обстреляла город из РСЗО "Ольха", ПВО якобы уничтожила четыре ракеты.
ПВО России дырявая, а ракеты падают с самолетов прямо на российские деревни
- В этот раз жители Белгорода реагируют на атаку гораздо сдержаннее, чем на обстрелы перед Новым годом, когда были погибшие. Тогда Украина ударила по военным объектам, но из-за непрофессионализма российской ПВО обломки повредили гражданскую инфраструктуру.
- Утром 2 января сообщалось о падении ракеты в Воронежской области. Она упала прямо на деревню, уничтожив несколько улиц. В российском минобороны объяснили инцидент "аварийным схождением боеприпаса" во время пролета самолета. Это дает основания говорить, что ракета предназначалась украинцам, ведь как раз тогда была массированная атака.
- Похожий инцидент был и в Ставропольской области, но там традиционно объяснили взрывы "переходом самолета на сверхзвук". Впрочем, фото свидетельствуют об обратном.