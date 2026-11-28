В Белгороде и Донецке пролунали вибухи: под ударом, возможно, оказались склады с топливом
Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы, после которых, вероятно, вспыхнул пожар на складах с горючим. Также о взрывах и задымлении в промышленной зоне сообщают из российского Белгорода.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.
Что взорвалось в оккупированном Донецке?
По предварительным данным, в Донецке беспилотники могли поразить склады с топливом. После взрывов на объекте, вероятно, возник пожар. Официального подтверждения этой информации и подробностей о последствиях пока нет.
Задымление в оккупированном Донецке: смотреть видео
Что известно о взрыве в Белгороде?
В российском Белгороде также сообщили о взрыве. По данным Telegram-каналов, в промышленной зоне заметили задымление, однако что именно произошло и какой объект мог быть поврежден, пока неизвестно.
Задымление в российском Белгороде / Фото Exilenova+ и Supernova+
Ранее 24 Канал рассказывал об ударах по российским нефтеперерабатывающим объектам и нефтехранилищам, в частности, о последствиях атак на Новошахтинский НПЗ и станцию "Самара".