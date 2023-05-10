В Белгороде и Крыму "тревожно": падают беспилотники и раздаются громкие взрывы

Вечер 10 мая оказался тревожным как для временно оккупированной АР Крым, так и для Белгородской области России. В последнюю, например, падают неизвестные беспилотники.

А вот во временно оккупированном Севастополе решили взяться оправдываться за звуки взрывов. Гауляйтер города заявил об обучении черноморской флотилии россиян.

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В Белгороде россияне заявили об "атаке" БпЛА

Губернатор Белгородской области заявил, что над частным жилищным сектором Белгородского района якобы сдетонировали и упали 2 беспилотника. По его словам, из-за взрывов якобы повреждены 2 жилых дома – у них выбиты окна и иссечены заборы. Также он утверждает, что пострадал один автомобиль. В то же время сообщается, что пострадавших нет.

В сети даже показали обломки этих беспилотников и "разрушения". Конечно, россиянам тревожно, однако не исключено, что это очередная провокация Кремля. Ведь в ГУР ранее сообщалось о том, что оккупанты готовят провокации в виде показательных обстрелов приграничных населенных пунктов России. А все для того, чтобы в очередной раз обвинить ВСУ в атаках на гражданское население, пытаясь хоть как-то отбелить свою репутацию.

Обломки БпЛА на Белгородщине: фото РосСМИ

В Крыму также прогремели взрывы: как оправдываются россияне

Вечером на северной части временно оккупированного Севастополя услышали звуки, подобные стартам ракет.

Местный гауляйтер, так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе все спокойно. По его словам, "громкие звуки в центре города – это тренировка черноморского флота". Да, черноморский флот в центре города, ничего удивительного.