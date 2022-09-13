В Белгородской области пьяные солдаты переехали авто местного жителя: он снял это на телефон
Российские вояки, не справляясь на фронте в Украине, дебоширят на территории своей страны. Так, в Белгородской области, будучи пьяными, солдаты пытались переехать авто россиянина – тот снял все на видео.
Террор местного населения
Мужчина в видео возмущения не сдерживает, он несколько раз кричит оккупантам, что те переезжают его авто. Тех это не остановило, вместо того, чтобы объехать "ладу", военная машина на авто наехала.
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На видео видно, что машина стояла на обочине дороги, военные легко могли миновать авто, но вместо этого, пьяные захватчики решили поиздеваться над мужчиной.
К слову, после контрнаступления наших военных в Харьковской области, захватчики бегут в Белгород. Это могут быть одни из беглых горе, которые заливают горе алкоголем.
Впрочем, россияне еще до бегства из Харьковской области, находясь на территории Белгорода, вели себя ужасно: пьянки, драки с местными и даже изнасилования девушек – обо всем этом уже давно сообщали жители российских приграничных областей.
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Местные и без того напуганы "хлопком", постоянными взрывами и живут в страхе, что военные действия развернутся на их территории. Впрочем, наши военные, если и перейдут границу, то точно не будут вести себя так, как их вояки.
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