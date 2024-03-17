В Белгороде после взрывов поднялся густой столб дыма: вспыхнул пожар

В Белгороде утром 17 марта раздались мощные взрывы. После этого в небо начал подниматься столб густого черного дыма, вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Перед этим местные власти предупреждали о "ракетной опасности", передает 24 Канал.

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Утро в Белгороде снова началось с сирен и взрывов

Утро 17 марта в Белгороде в очередной раз началось с сирен и взрывов. Так, местные власти предупредили о "ракетной опасности". Одновременно с сиренами начали раздаваться и взрывы.

Сирены со взрывами в Белгороде: смотрите видео

После взрывов над городом начал подниматься дым. Сначала в сети опубликовали только столб густого черного дыма, а потом стало известно, что после взрывов вспыхнул пожар.

Пожар в Белгороде: смотрите видео

Стоит отметить, что накануне российские добровольцы неоднократно предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам на территории Белгородской и Курской областей. Также они отмечали, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Местные телеграм-каналы пишут, что пожар вспыхнул в частном секторе. На месте уже работают все экстренные службы. Очевидно, в очередной раз разрушения в Белгороде вызвало кривое "пе-ве-о". Дело в том, что минобороны страны-агрессора уже отчиталось, что сбило все снаряды с РСЗО Vampire и "Ураган".



В российском минобороны отчитались, что все сбили над Белгородом / Скриншот из сети

Из публикации российского минобороны становится понятно, что пожар возник в результате работы "пе-ве-о", однако оккупанты традиционно обвиняют во всем Украину.

Российские добровольцы проводят операцию