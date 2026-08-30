В Белгороде прогремела серия взрывов: сообщается о ракетных ударах по ТЭЦ и складам
В российском Белгороде вечером 30 августа прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщают, что над городом поднялся столб дыма.
Об этом сообщает Exilenova+.
Что известно об атаке?
Вечером 30 августа в Белгороде прогремела серия мощных взрывов. После этого над городом начал подниматься густой столб дыма. Местные жители сообщают о массированной атаке на Белгород.
Белгород накрыло взрывами: смотрите видео
По предварительным данным, могли быть поражены объекты в районе местной ТЭЦ и склада компании Ozon. Кроме того, после взрывов стало известно о пожаре на складах "Эстейт Логистик". Над территорией также наблюдалось значительное количество дыма.
Дым над Белгородом / Фото Exilenova+
Информации о пострадавших в результате взрывов пока нет. Масштабы возможных повреждений и окончательные причины пожаров устанавливаются.
В Белгороде прогремела серия взрывов: смотрите видео
Напомним, в ночь на 30 августа в России сообщили о атаках сразу на несколько важных объектов. В частности, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области. Местные жители заявили о взрывах в районе предприятия, тогда как российские власти утверждали о якобы сбитых более 60 беспилотников над регионом.
КИНЕФ является одним из крупнейших НПЗ России с мощностью около 20 миллионов тонн нефти в год. Также сообщалось о повреждении многоэтажного дома в Ленинградской области.
Еще одной целью стал военный аэродром в российском Ейске Краснодарского края. После атаки там раздалась серия повторных взрывов, а детонация боеприпасов, по предварительным данным, продолжалась более часа.
На спутниковых снимках также зафиксирован пожар на территории аэродрома. Аэродром в Ейске используется российской военной авиацией, в частности для базирования и обслуживания самолетов, задействованных в войне против Украины.