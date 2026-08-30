В Белгороде прогремела серия взрывов: сообщается о ракетных ударах по ТЭЦ и складам

В российском Белгороде вечером 30 августа прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщают, что над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно об атаке?

Вечером 30 августа в Белгороде прогремела серия мощных взрывов. После этого над городом начал подниматься густой столб дыма. Местные жители сообщают о массированной атаке на Белгород.

Белгород накрыло взрывами: смотрите видео

По предварительным данным, могли быть поражены объекты в районе местной ТЭЦ и склада компании Ozon. Кроме того, после взрывов стало известно о пожаре на складах "Эстейт Логистик". Над территорией также наблюдалось значительное количество дыма.

Дым над Белгородом / Фото Exilenova+

Информации о пострадавших в результате взрывов пока нет. Масштабы возможных повреждений и окончательные причины пожаров устанавливаются.

В Белгороде прогремела серия взрывов: смотрите видео

Напомним, в ночь на 30 августа в России сообщили о атаках сразу на несколько важных объектов. В частности, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области. Местные жители заявили о взрывах в районе предприятия, тогда как российские власти утверждали о якобы сбитых более 60 беспилотников над регионом.

КИНЕФ является одним из крупнейших НПЗ России с мощностью около 20 миллионов тонн нефти в год. Также сообщалось о повреждении многоэтажного дома в Ленинградской области.

Еще одной целью стал военный аэродром в российском Ейске Краснодарского края. После атаки там раздалась серия повторных взрывов, а детонация боеприпасов, по предварительным данным, продолжалась более часа.

На спутниковых снимках также зафиксирован пожар на территории аэродрома. Аэродром в Ейске используется российской военной авиацией, в частности для базирования и обслуживания самолетов, задействованных в войне против Украины.