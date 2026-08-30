Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про атаку?

Увечері 30 серпня у Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Після цього над містом почав здійматися густий стовп диму. Місцеві повідомляють про масовану атаку на Бєлгород.

Бєлгород накрило вибухами: дивіться відео

За попередніми даними, могли бути уражені об'єкти в районі місцевої ТЕЦ та складу компанії Ozon. Крім того, після вибухів стало відомо про пожежу на складах "Естейт Логістик". Над територією також спостерігали значну кількість диму.

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Дим над Бєлгородом / Фото Exilenova+

Інформації про постраждалих унаслідок вибухів наразі немає. Масштаби можливих пошкоджень та остаточні причини пожеж встановлюються.

У Бєлгороді пролунала серія вибухів: дивіться відео