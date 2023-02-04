Пожар под Белгородом до сих пор не потушен: желтый уровень террористической угрозы стал бессрочным
В Белгородской области России в ночь на 4 февраля произошел "хлопок" на заводе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Пожар в Борисовке не могут потушить до сих пор и после "хлопка" объявили бессрочный "желтый" уровень террористической угрозы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на объекте в Борисовке локализован, пишет 24 Канал. По состоянию на 7 часов утра его ликвидация все еще продолжалась. При этом следует отметить, что "хлопок" произошел после 1 часа ночи.
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В России признали, что "хлопок" нанес серьезный ущерб
Гладков сообщил, что никто в результате пожара не пострадал, поскольку сотрудники предприятия были эвакуированы. При этом губернатор признал, что "хлопок" нанес серьезный ущерб. Поэтому россияне делают все, чтобы ущерб был минимальным.
Пожар в Белгородской области: видео
В Белгородской области вводят желтый уровень террористической угрозы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после "хлопка" есть необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности.
Он сообщил, что с 4 февраля уровень террористической угрозы в Белгородской области будет бессрочным. Гладков напомнил, что такое право предоставил Владимир Путин.
"И я вынужден им воспользоваться. Как только ситуация улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное – это безопасность жителей Белгородской области", – сказал он.
Путин манипулирует "террористическими уровнями"
- В Брянской и Курской области 3 февраля продлили "желтый" уровень террористической угрозы на неопределенный срок. Аналитики Института изучения войны сообщили, что таким образом Кремль манипулирует вбросами о "терроризме" и "угрозе России" в собственных интересах.
- Такое искусственное создание угрозы направлено на борьбу с внутренним недовольством части населения войны и поддержкой басен пропаганды.
- Как известно, Путин 31 января подписал указ, позволяющий упрощенно вводить на неопределенный срок повышенный "террористический уровень" в стране.
- Аналитики отмечают, что такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы правоохранители, не нарушая закон, могли расправляться с инакомыслящими, в том числе с партизанами.
- Кроме того, нагнетание ИПСО об "угрозе безопасности" России будет помогать работе пропагандистов и служить основой для обеспечения постоянной поддержки российских операций.