В России дроны повредили ЗРПК "Панцирь-С1": предположительно, есть раненые

В Белгородской области России поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1". Известно, что произошло это после атаки беспилотников.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в результате атаки ранены двое российских военнослужащих.

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Отмечают, что "досадный" инцидент произошел вчера, 29 февраля в районе села Головчино Грайворонского района Белгородской области. По данным россиян, было четыре беспилотных аппарата.

Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое военнослужащих министерства обороны России,

– говорится в сообщении.

При этом, мирные жители не пострадали.

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В минобороны России сегодня отчитывались о сбитии четырех беспилотников: один БПЛА, якобы, уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона – над Нижегородской областью.

На территории соседней с Украиной Белгородской области ситуации с атаками дронов случаются очень часто. Беспилотники наносят ущерб военным объектам и технике россиян.

К тому же этой ночью дроны посетили еще в Дзержинск Нижегородской области России. Россияне заявили об атаке на предприятие военно-оборонного коплекса России – "Завод имени Свердлова". Говорят, что всего было три беспилотника и, мол, их подавили силы радиоэлектронной борьбы.