В Белгородской области России посреди ночи снова "хлопок"

В Белгородской области России среди ночи снова "хлопок". Местные жители начали публиковать видео, на которых снова слышны взрывы.

Соответствующую информацию сообщили российские СМИ. "Хлопок" россияне слышали в ночь на 18 мая.

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В Белгородской области снова неспокойно

Российские СМИ начали писать, что "хлопки" люди услышали ориентировочно в полночь на 18 мая. Кадры глухой ночи и звук "хлопка" россияне услышали и сняли на видео.

Очередной "хлопок" в Белгородской области: смотрите видео

Впоследствии под другим видео россияне предположили, что якобы "хлопок", который они слышат – это "опять работа воздушно-космических сил России, как и несколько дней до этого".

На видео слышно, как "хлопки" сопровождает ненормативная лексика. Кстати, там не называют звуки взрывами, а "хлопками".

"Хлопок" и ненормативная лексика россиян: смотрите видео

Кратко о последних "хлопках" в российском Белгороде

В российском Белгороде и области неспокойно как минимум с конца марта. Там чуть ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "шары" и жалуются из-за этого.

В частности, российская пропаганда любит обвинять во всем Украину. В том числе и потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями Украины.

11 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в тех границах России, которые граничат с Украиной.

В частности, речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях, однако на военное положение во всей России Путин не отважится, как и на широкомасштабную мобилизацию.

Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего. Есть вещи, которыми делится только с военными ВСУ. Президент объяснил, что ему сложно комментировать эти взрывы.

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