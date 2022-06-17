В Белгородской области России упал самолет оккупантов

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет кафиров Су-25. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, они отмечают, что по предварительной информации, самолет упал около восьми утра в районе села Новая Слободка.

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Официальная информация

Позже появилась официальная информация от российских военных, но следует отметить, что она почти никогда не соответствует действительности. Во лжи они часто превосходят своих земляков-пропагандистов.

В Белгородской области сегодня во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25,

– сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Там также отметили, что летчик катапультировался, эвакуирован на аэродром базирования, жизни пилота ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Российские военные добавили, что, по предварительной информации, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. На месте трудятся эксперты.