В Белгородской области Россия держит 19 батальонных тактических групп

Российское военно-политическое руководство стянуло в Белгород 19 батальонных тактических групп. Их постепенно перебрасывают на войну в Украину.

Подробности от Генштаба

Оккупанты перебрасывают из Белгорода в Украину личный состав и военную технику. Так они доукомплектовывают подразделения, которые понесли значительные потери.

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В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины враг сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на фронте по состоянию на утро 9 мая

На Донбассе главные усилия врага сосредоточены на взятии Попасной и Рубежного. Также россияне продолжают подготовку наступательных действий в направлении Северска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки. Все для того, чтобы установить контроль над Донбассом и получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях наступления не происходит. Однако там белорусские подразделения усиливают охрану границы.

На Изюмском направлении россияне хотят наступать на Сулиговку и Новую Дмитровку.

На Южнобужском направлении враг бьет из артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий нет. Там оккупанты перегруппировывают подразделения, пополняют запасы боеприпасов и горючего. Россияне удерживают позиции, чтобы ВСУ не могли продвинуться в направлении границы.

ВСУ уничтожают вражескую технику

Российским оккупантам приходится перегруппировывать свои войска, ведь ВСУ активно их уничтожают. Потери врага на войне составляют уже 25,5 тысячи бойцов. И это количество еще неокончательно.

Только за сутки 8 мая на Юге Украины ВСУ ликвидировали 51 оккупанта. Также наши воины уничтожили 2 дрона, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" и вертолет.

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