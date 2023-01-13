Сами себя демилитаризуют: россияне так ремонтировали танк, что взорвали два других

О ничтожности русской армии можно говорить вечно. Недавно стало известно, что оккупанты взялись ремонтировать свой поврежденный танк, но у них не получилось.

По информации российских телеграм-каналов, инцидент произошел в Белгородской области. Из-за неквалифицированности российских солдат начался пожар на ремонтно-технической базе, передает 24 Канал.

Читайте также ВСУ отбили атаки около 17 населенных пунктов, сбили самолет и уничтожили ЗРК С-300: главное из Генштаба

Почему загорелись танки оккупантов

Как отмечают, при ремонте танка Т-72 сдетонировал боезапас. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

В результате инцидента один танк "демилитаризовался". Кроме того, огонь перекинулся на два других стоявших неподалеку Т-72, однако их удалось спасти.

Спасатели приехали на место происшествия спустя два часа после возгорания. Как известно, пострадавших нет.

Напомним, что недавно Воздушные силы Украины приземлили самолет и беспилотник россиян. Это произошло на Востоке и Юге Украины. Речь идет о Су-25 и "Орлан-10".

Следует заметить, что с 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 285 самолетов. Сбитый 12 января Су-25 стал 286-й утратой в вооруженных силах врагов.

Потери врага по состоянию на 13 января

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали около 114 130 захватчиков. За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек.

Другие потери противника:

танков – 3098 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 6167 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 2086 (+4) единиц;

РСЗО – 437 (+0) единиц;

средств ПВО – 218 (+0) единиц;

самолетов – 286 (+1) единиц;

вертолетов – 276 (+0) единиц;

крылатых ракет – 723 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) единицы;

специальной техники – 184 (+0) единицы.

Заметим, что из-за высокой интенсивности боевых действий точные потери врага подсчитать невозможно.