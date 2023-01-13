За інформацією російських телеграм-каналів, інцидент трапився у Білгородській області Росії. Через некваліфікованість російських солдатів розпочалась пожежа на ремонтно-технічній базі, передає 24 Канал.

Читайте також ЗСУ відбили атаки біля 17 населених пунктів, збили літак і знищили ЗРК С-300: головне з Генштабу

Чому загорілись танки окупантів

Як зазначають, під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас. За попередніми даними, загоряння виникло через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Внаслідок інциденту один танк "демілітаризувався". Крім того, вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати.

Рятувальники приїхали на місце пригоди аж через дві години після загоряння. Як відомо, постраждалих немає.

Нагадаємо, що нещодавно Повітряні сили України приземлили літак та безпілотник росіян. Це трапилось на Сході та Півдні України. Мовиться про Су-25 та "Орлан-10".

Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втратила 285 літаків. Збитий 12 січня Су-25 став 286-ю втратою у збройних силах ворогів.

Втрати ворога станом на 13 січня

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували близько 114 130 загарбників. За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб.

Інші втрати противника:

танків – 3 098 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 167 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 2 086 (+4) одиниць;

РСЗВ – 437 (+0) одиниць;

засобів ППО – 218 (+0) одиниць;

літаків – 286 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 276 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7) одиниці;

спеціальної техніки – 184 (+0) одиниці.

Зауважимо, що через високу інтенсивність бойових дій наразі точні втрати ворога підрахувати неможливо.