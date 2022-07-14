"Чтобы сделать ремонт": в Белгородской области россияне врут об обстрелянном жилье

россияне в Белгородской области пытаются нажиться на ситуации с жильем, пострадавшим в результате взрывов. В частности, губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что таким образом люди просто хотят сделать себе новый ремонт.

Он добавил, что помощь пострадавшим от обстрелов будет зависеть от их уровня дохода.

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российский чиновник объяснил это решение тем, что среди жителей области есть те, кто решил воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы сделать ремонт.

Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жильцов. Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать эту ситуацию как возможность на средства других источников сделать ремонт: начинает разбивать кафельную плитку, бить окна,

– рассказал Гладков.

Губернатор отметил, что помощь будет предоставлена людям, оказавшимся в "трудной жизненной ситуации". Но тем, у кого есть "огромные дома, где стоят огромные бассейны – в восстановлении бассейна" он помочь не сможет.

оккупанты бьют по своим же городам

Россияне прибегли к очередной провокации. Речь идет об ударе по Белгороду, в котором Кремль обвинил Украину. Однако, как сказал российский публицист Андрей Пионтковский, у оккупантов ничего не получилось.

Дело в том, что об этой "акции" не предупредили ни губернатора города, ни редакцию "Первого канала".

"Первый сюжет назывался "А что там произошло?", губернатор "выжимал" какие-то импровизированные фразы "Это наверняка ПВО, и ее обломки рассыпались по городу...", – сказал публицист.

Лишь вечером пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова поняла, что во всем нужно винить украинских военных. Она заявила, что провокации на территории россии устроили Киев и "западные кураторы". Захарова открыто пригрозила ответом.

Что известно об ударе по Белгороду

3 июля в российском Белгороде раздались громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма. По официальной информации, в результате удара скончались 5 человек. Впоследствии стало известно, что среди погибших – семья, переехавшая из села Цуповка Харьковской области.

Неудивительно, что авторами этого "спектакля" являются россияне. В традиционной для себя манере они хотели обвинить во всем ВСУ. Однако есть красноречивые доказательства наглой лжи со стороны оккупантов. Так, в пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях Белгорода застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1". Дело в том, что на вооружении у Украины такой техники просто нет.

По словам украинского эксперта и блогера Алексея Копитько, ударом по Белгороду Кремль решает несколько задач: перекрывает сюжет с обстрелами Кременчуга, Одесской области, других городов, в первую очередь – в западных СМИ. В то же время Украине это не нужно.

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