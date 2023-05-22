В Белгородской области ввели режим "контртеррористической операции"

В Белгородской области объявили о введении правового режима "контртеррористической операции". Местным властям показалось ДРГ переодетые в полицейскую форму.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Говорят, что это вынужденные действия, чтобы обезопасить граждан. К слову, срок пока будет действовать – не указывают.

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В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения,

– говорится в сообщении.

Что предполагает состояние "контртеррористической операции"

В ходе КТО могут проверять документы у физических лиц, а также приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Привиделись ДРГ

Россияне массово истерят, мол, диверсанты захватили полицейский участок в Грайвороне и в форме российских правоохранителей на полицейских машинах двигаются в сторону Белгорода.

К слову, россияне массово бросились уезжать из области. Их пугают не только взрывы и бронетехника среди городов, но и тот факт, что власти никак не были готовы к тому, что на территории области будут проходить боевые действия.

Важно! В ГУР МО подтвердили, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

К слову, в ОП отвергли обвинения России в причастности к событиям в Белгороде, там объяснили, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.