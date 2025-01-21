Подростки 12 – 16 лет: полицейские установили 7 участников пыток 12-летней девочки

В Белой Церкви Киевской области подростки избили и требовали деньги у 12-летней девочки. Правоохранители установили участников происшествия и рассказали детали дела.

У потерпевшей требовали сумму в 15 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киевской области.

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Какие новые детали дела раскрыли в полиции

11 января в полицию обратилась мать, сообщив, что ее 12-летнюю дочь избили подростки.

Правоохранители установили 7 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, участвовавших в инциденте. Происшествие произошло в одном из местных парков, куда группа подростков пригласила потерпевшую. В ходе встречи 16-летний парень начал запугивать девушку, угрожал ей, нанес удар, а также распылил газовый баллончик в лицо. Кроме физического насилия, он осуществлял психологическое давление и требовал у нее 15 тысяч гривен.

20 января следователи сообщили 16-летнему фигуранту о подозрении по фактам пыток и вымогательства средств в период военного положения.

Действия других участников преступления переквалифицированы: досудебное расследование продолжается по статье о пытках.

Напомним, полиция задержала 16-летнего подозреваемого по делу об избиении 12-летней девочки. Его обвиняют в пытках и вымогательстве средств, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.