Было ли смертельное избиение во время вручения повестки в Белой Церкви: что говорят в полиции

В телеграмм-каналах днем появилась информация, что работники военкомата ударили парня, после чего умер в больнице. В полиции рассказали, действительно ли этот инцидент произошел.

Сообщения о том, что в Белой Церкви работники ТЦК убили человека – фейк. Об этом сообщили в районном управлении полиции.

Смотрите также В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата: его госпитализировали

Что писали в интернете

28 декабря в пабликах распространяли информацию о том, что якобы сотрудники военкомата избили военнообязанного, после чего тот умер в больнице.

В соцсети утверждали, что парень отказался брать повестку. Во время спора военные якобы ударили его. Инцидент, как пишут в телеграмм-каналах, произошел вчера, а уже сегодня мужчина скончался в больнице Симашко.

Что сказали в полиции

В Белоцерковском районном управлении полиции проверили сообщения, опубликованные в сети, и заявили, что они не соответствуют действительности. Эта информация – фейк.

Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанные ситуации во время общения с жителями города не возникали. Полицейские Киевщины обращаются к гражданам проверять и распространять информацию только из официальных источников,

– говорится в разъяснении правоохранителей.

Инциденты, связанные с ТЦК: последние новости