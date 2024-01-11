США будут просить у Украины более четкий план ведения войны, – Bloomberg

На следующей неделе президент Зеленский посетит экономический форум в Давосе. В ходе этого мероприятия представители США обсудят с ним военную стратегию на 2024 год.

Как сообщают СМИ, в Белом доме будут настаивать на том, чтобы Украина подготовила более четкий план ведения войны.

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В США хотят знать, как Украина планирует держать оборону

Летнее контрнаступление Украины потерпело неудачу. Главнокомандующий Залужный заявил об угрозе "тупика". Между тем президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что не пойдет ни на какие паузы в боевых действиях, ведь они лишь позволят России восстановить силы для совершения больших операций.

Поскольку решительный прорыв Украины в ближайшие месяцы маловероятен, американцы хотят, чтобы Киев разработал четкую военную стратегию как защитить текущие позиции, а затем прорвать российские линии.

Кроме того, четкий план войны против России нужен США для того, чтобы они могли понимать, куда лучше направить свою поддержку.

В Вашигтоне отдельно озабочены, что разногласия Залужного и Зеленского замедляют усилия по выработке новой стратегии.

От четкого плана зависит помощь

: В прошлом году у Вашингтона и Киева были разные мнения по поводу того, каким должно быть летнее контрнаступление. Американцы предлагали ударить только на юге, а не растягивать свои ресурсы по всему фронту. Киев и некоторые другие союзники считают подход Украины относительно истощения российских сил был правильным.

В Белом доме еще надеются, что удастся достичь соглашения между республиканцами и демократами, которое позволит разблокировать рассмотрение законопроекта о выделении Украине 61 миллиард долларов помощи.

Сопротивляющиеся республиканцы отмечают, что им важно знать план Киева для того, чтобы принять решение о дальнейшей его поддержке.

Нам нужно знать, каков их план, и я уверен, что на этом тоже настаивает администрация. Они не могут четко сказать, как выглядит победа,

– сказал сенатор-республиканец от Айовы Джонни Эрнст.

Украина потеряла шанс на скорую победу из-за страхов Запада

Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написал для издания WP колонку, в которой перечислил моменты, когда У Украины был шанс изменить ход войны, но этого не удалось сделать из-за промедления Запада.

Так, в статье говорится, что с первых дней войны Запад боялся "ядерных угроз" Путина. В частности, Белый дом запрещал переступать российские "красные линии", чтобы не спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Именно поэтому союзники месяцами отказывались поставлять Украине оружие, в котором она нуждалась. А когда решились поставить – наложили "вето" на удары ним по территории страны – агрессорки.

После того, как наконец-то партнеры предоставили много западных систем, о которых их просила Украина, было уже поздно – Россия успела мобилизовать сотни тысяч солдат и усилить оборону.

В конце ноября 2022 года украинское контрнаступление истощалось, а западные партнеры медлили с поставками боеприпасов и вооружения. Контрнаступление 2023 года уже не было таким успешным, потому что Путин успел подготовиться.