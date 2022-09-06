оккупанты сообщили о смерти гауляйтера Бердянска, но потом сами же все опровергли

Движение сопротивления продолжает охотиться на захватчиков. В центре временно оккупированного Бердянска взорвали автомобиль местного гауляйтера артема бардина.

Инцидент произошел 6 сентября. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.

На тему На Запорожье стало на одного коллаборанта меньше: мертвым нашли андрея рыжкова

Смерть гауляйтера подтвердили оккупационные власти захваченной части Запорожской области, однако впоследствии появились опровержения. Гауляйтер владимир рогов сказал, что бардину ампутировали ноги. Он потерял много крови и получил тяжелые ранения.

Как горел автомобиль гауляйтера: смотрите видео

Что известно о взрыве

Россияне называли бардина "комендантом" Бердянска. Его автомобиль взорвался возле захваченного админздания. Местные жители публиковали фотографии и видео с последствиями взрыва. Отмечали, что по состоянию на 14:45 в центре продолжали раздаваться взрывы. Туда отправились врачи и оккупационная полиция.

Кстати Надеется, что там останется живым, – политолог прокомментировал побег стремоусова в россию

Еще одна ликвидация в Бердянске

Заместитель руководителя местного ГАИ в Бердянске, который начал работать с россиянами, александр колесников "ушел на концерт кобзона" 26 августа. Его автомобиль взорвали на переулке Матросова, возле детского лагеря "Дзержинец". Коллаборанта госпитализировали с тяжелыми ранениями от обломков.

Обратите внимание – россияне даже не мечтают о победе: смотрите видео