Вблизи Бердянска прогремел мощный взрыв: вероятно, "хлопок" у оккупантов

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о мощных взрывах. Вероятно, это "хлопок" оккупантов.

Взрывы произошли у баз, где разместились оккупанты

Информация о взрыве появилась в телеграм-канале для информирования жителей курортного города "Бердянск сейчас".

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Взрывную волну и громкий звук больше всех слышали жители отдаленных микрорайонов со стороны Мариуполя.



В пригороде Бердянска в небо поднялись клубы дыма / Фото телеграм-канала

Вероятно, взрывы могли произойти на Азовском побережье села Новопетровка, где расположены несколько захваченных оккупационными войсками – для размещения личного состава, бывших баз отдыха,

– говорится в сообщении.

Актуально о ситуации в Запорожье

Украинская разведка сообщила, что фсб россии ищет своих дезертиров, бегущих со складов россиян на территории временно оккупированной Запорожской области. Захватчики напуганы ударами ВСУ.

Также была информация о том, что россияне усиленно перебрасывают технику из Запорожья на Херсонщину.

О "хлопках" на оккупированных территориях сообщают чуть ли не каждый день. В том же Бердянске о взрывах сообщали и 6 августа – он произошел у захваченного здания полиции.

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