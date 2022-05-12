В Бердянске россияне захватили местное радио и оставили людей без связи

Российские убийцы терроризируют людей на временно оккупированной части Запорожской области. Они мародерят и пытаются убедить жителей, что успешно захватывают Украину.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает 24 канал. Он отметил, что россияне распространяют пропагандистские месседжи и ложь о положении дел в городе и Украине в целом

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"Во временно оккупированном Бердянске были информационные блокады из-за полного отсутствия мобильной связи и частично интернета. Также россияне захватили местное радио и переименовали его в "Свободный Бердянск", – сказал спикер.

Оккупанты мародерят

По словам Арефьева, в Мелитопольском районе россияне продолжают мародерить. В частности, стало известно, что оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского автодора и асфальто-бетонный завод в поселке Каменка.

"Захватчики разграбили и базу "Автомагистраль-Юг" в городе Мелитополе, Токмаке и селе Новополтавка. Также разграблено производство базы дорожного строительства "Альтком", – рассказал спикер.

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Есть много коллаборантов

Арефьев сказал, что в Бердянске не работают крупные сети супермаркетов, закрываются промышленные предприятия и магазины, владельцы которых не согласны быть на условиях оккупационной власти.

Появляется очень много коллаборантов. Мы все фиксируем, открываем очень много уголовных производств и этот список пополняется,

– отметил Арефьев.

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Селятся в квартиры украинцев

Ранее городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты продолжают издеваться над горожанами. Они перед 9 мая полностью заблокировали город. Из-за этого люди не могут выехать.

Кроме этого, россияне не дают проехать транспорту на линии разграничения. По словам Федорова, там уже очередь из более 500 автомобилей. Мэр отметил, что в самом Мелитополе рашисты установили блокпосты и проверяют транспорт.

"В квартиры украинцев, которым удалось выехать, они поселяют своих солдат и вообще непонятно кого. Также они устраивают голод, ведь забирают зерно из элеваторов и фермерских хозяйств. Рашисты ведут себя полностью как в советские времена", – рассказал мэр.