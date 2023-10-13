34-летняя женщина погибла на месте атаки, ее мужчина в тяжелом состоянии. В результате обстрела ранения получили еще два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 года. Ее 36-летнего мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии,

– написал он.

В результате сброса гранаты из беспилотника пострадали два человека, в том числе 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"У другого мужчины – акубаротравма, ранение конечностей, головы, спины", – добавил Прокудин.

Россияне не могли не видеть, что в авто – гражданские

На трагедию в Бериславе уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что россияне "сознательно охотятся" за мирным населением.

Это сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты. Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские – оптика БПЛА позволяет это сделать,

– написал он.

Ермак сравнил действия исламистов в Израиле с действиями русских окупантов.

"То же, что происходит в Израиле, россияне делали с первых дней широкомасштабного вторжения в Украине и продолжают эти террористические действия сейчас", - подчеркнул руководитель ОП.

Последствия атаки россиян на Берислав / Фото Херсонская ОВА

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