34-річна жінка загинула на місці атаки, її чоловік у важкому стані. Унаслідок обстрілу поранення отримали ще двоє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані,

– написав він.

Унаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали двоє людей, зокрема 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

"В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини", – додав Прокудін.

Росіяни не могли не бачити, що в авто – цивільні

На трагедію в Бериславі уже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни "свідомо ведуть полювання" за мирним населенням.

Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, підіймають БПЛА, вистежують, скидають із дронів гранати. Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні – оптика БПЛА дозволяє це зробити,

– написав він.

Єрмак порівняв дії ісламістів в Ізраїлі з діями російських окупантів.

"Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні й продовжують ці терористичні дії зараз", – наголосив керівник ОП.

Наслідки атаки росіян на Берислав / Фото Херсонська ОВА

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