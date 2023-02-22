В Берлине показали, как выглядит настоящий "русский мир": фото инсталляции
У посольства России в Берлине устроили инсталляцию Russkiy Mir. Таким образом, хотели объяснить опасность московской идеологии для европейского общества.
Инсталляция была установлена 22 февраля по инициативе Центра стратегических коммуникаций в партнерстве с Виче Берлин.
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Как выглядит установка
Установка выглядит как забор в форме газовой трубы желтого цвета. На входе стоит табличка с предупреждением: все находящиеся на этой оккупированной территории должны подчиняться правилам и законам "русского мира".
Также там изображены диктаторские законодательные акты России или прецеденты, зафиксированные международными организациями относительно действий России на оккупированных территориях.
Руководитель отдела стратегических коммуникаций Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Мария Сагайдак отметила, что Служба внешних дел ЕС назвала Россию главной страной-дезинформатором в 2022 году.
Вся российская международная информационная политика – политика оккупации,
– добавила Сагайдак.
Инсталляция в Берлине / Фото Центра стратегических коммуникаций:
Выпустили еще газету
Кроме инсталляции также напечатали газету Russkiy Mir Zeitung — в ней собрали оригинальные материалы из российских СМИ, переведенные на немецкий.
Там изображен уровень пропаганды, используемый Россией внутри страны, а также факты поддержки российским обществом доктрины "русского мира". Газету использовали для приглашения на открытие инсталляции немецких СМИ и парламентариев Бундестага.
Посмотреть на инсталляцию можно до 25 февраля включительно по адресу Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.