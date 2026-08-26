Сайт и Telegram-канал имели тысячи подписчиков, но официально не зарегистрированы как медиа. Об этом говорит Нацполиция.

Как работала незаконная схема?

С 2018 года на этих ресурсах регулярно публиковали компрометирующие материалы о руководителе одного из предприятий и его бизнесе.

После очередной серии публикаций владелец ресурсов потребовал от предпринимателя криптовалюту на сумму 3,5 тысяч долларов. За эти деньги он обещал удалить уже обнародованные материалы и больше их не распространять.

После получения средств публикации действительно исчезли с сайта и Telegram-канала.

Схему расследовали следователи Нацполиции и киберполиции с участием Офиса генпрокурора. Правоохранители установили, что подозреваемый находится в Германии, после чего обратились за помощью к немецким коллегам.

26 августа в Берлине немецкие полицейские провели обыск в доме подозреваемого. Во время него изъяли телефоны, компьютеры и другую технику, банковские карты, документы, чеки, связанные с криптовалютными операциями, а также наличные деньги.

Мужчине объявили подозрение по статье о вымогательстве. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Украинские правоохранители готовят документы для объявления его в международный розыск и последующую экстрадицию в Украину.

Следствие также устанавливает других людей, которые могли помогать администрировать ресурсы, публиковать материалы и получать деньги.

Правоохранители проверяют, были ли другие подобные случаи.

Ранее сообщалось, что СБУ и Нацполиция сорвали покушение российских спецслужб на руководителя оборонного предприятия в Киевской области.