Сайт і Telegram-канал мали тисячі підписників, але офіційно не були зареєстровані як медіа. Про це розповідає Нацполіція.

Як працювала незаконна схема?

З 2018 року на цих ресурсах регулярно публікували компрометуючі матеріали про керівника одного з підприємств і його бізнес.

Після чергової серії публікацій власник ресурсів зажадав від підприємця криптовалюту на суму 3,5 тисячі доларів. За ці гроші він обіцяв видалити вже оприлюднені матеріали та більше їх не поширювати.

Після отримання коштів публікації справді зникли із сайту та Telegram-каналу.

Схему розслідували слідчі Нацполіції та кіберполіції за участю Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний перебуває в Німеччині, після чого звернулися за допомогою до німецьких колег.

26 серпня у Берліні німецькі поліцейські провели обшук у помешканні підозрюваного. Під час нього вилучили телефони, комп'ютери та іншу техніку, банківські картки, документи, чеки, пов'язані з криптовалютними операціями, а також готівку.

Чоловіку оголосили підозру за статтею про вимагання. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці готують документи для оголошення його в міжнародний розшук та подальшої екстрадиції в Україну.

Також слідство встановлює інших людей, які могли допомагати адмініструвати ресурси, публікувати матеріали та отримувати гроші. Правоохоронці перевіряють, чи були інші подібні випадки.

Раніше повідомлялося, що СБУ та Нацполіція зірвали замах російських спецслужб на керівника оборонного підприємства на Київщині.