По городу Бершадь в Винницкой области бегал страус: необычный случай попал на видео
- В городе Бершадь Винницкой области по улицам бегал страус, и видео этого инцидента появилось в сети.
- Неизвестно, кто выпустил животное или откуда оно убежало, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общину Гайсинского района в Facebook.
В городе Бершадь по улицам бегал страус. Необычное видео появилось в сети.
Неизвестно, кто выпустил животное на волю или откуда оно сбежало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общину Гайсинского района в Facebook.
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Что известно о побеге страуса в Винницкой области?
В городе Бершадь, что в Винницкой области, по улицам бегал страус. Неизвестно, откуда взялся плах – кто-то его выпустил или он убежал.
Утро в городе началось с неожиданности - по улицам шагал настоящий страус,
– говорится в заметке.
В сети появилось видео этого необычного эпизода.
По городу Бершадь бегает страус: смотрите видео
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