В Bild перекрутили слова Умерова о деоккупации Крыма, – Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров не делал точных прогнозов по освобождению Крыма, а лишь отметил уверенность, что это точно произойдет.

Об этом заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк, присутствовавший во время интервью министра для BILD. Он убеждает, что слова Умерова исказили.

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Павлюк отметил, что министр действительно говорил об освобождении полуострова, но не указывал временных рамок.

Он не утверждал, что деоккупация состоится именно в следующем году. Более того, министр избегал каких-либо прогнозов по освобождению, хотя журналисты пытались получить их от него,

– отметил Павлюк.

Так, по словам спикера Минобороны, Умеров лишь четко отметил: "Крым будет освобожден из оккупации 100%. Это наша стратегическая цель".

А вот тот факт, что это будет сделано уже в следующем году – министр не отмечал.

Что случилось

21 декабря газета-таблоид Bild опубликовала интервью с министром обороны Украины Рустамом Умеровым, в котором тот якобы заявил, что Украина освободит оккупированный россиянами Крым в 2024 году, потому что это стратегическая цель нашего государства.

И, мол, он уверен в этом на все 100%.

Освобождение Крыма