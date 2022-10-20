В ближайшее время будет эффективное противодействие, – Вениславский о защите Украины от ракет и дронов

Дроны-камикадзе иранского производства создают немало хлопот нашей системе ПВО. В Украине делают все возможное и невозможное, навыки и методики сбивания иранских дронов-камикадзе постоянно меняются и совершенствуются.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он также отметил, что главная проблема этих дронов не в том, что наши силы ПВО не могут их сбить или что-либо – сами ракеты ПВО дороже сбиваемого дрона.

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По словам Вениславского, нужно искать дешевые и эффективные средства для их поражения, над этим работают уже все уполномоченные.

Подробнее о противодействии иранским дронам-камикадзе: смотрите видео

"Но, по моему мнению, в ближайшее время у нас будет эффективное противодействие этим "летучим мопедам", как их называют", – говорит он.

Одна из проблем, которую мы сейчас решаем – оперативность обнаружения этих дронов, потому что эти объекты летят на сверхнизких высотах. Но мы это уже учли, сейчас в стране уже есть средства, позволяющие это делать,

– резюмирует Федор Вениславский.

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