В ближайшее время будет эффективное противодействие, – Вениславский о защите Украины от ракет и дронов
Дроны-камикадзе иранского производства создают немало хлопот нашей системе ПВО. В Украине делают все возможное и невозможное, навыки и методики сбивания иранских дронов-камикадзе постоянно меняются и совершенствуются.
Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он также отметил, что главная проблема этих дронов не в том, что наши силы ПВО не могут их сбить или что-либо – сами ракеты ПВО дороже сбиваемого дрона.
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По словам Вениславского, нужно искать дешевые и эффективные средства для их поражения, над этим работают уже все уполномоченные.
Подробнее о противодействии иранским дронам-камикадзе: смотрите видео
"Но, по моему мнению, в ближайшее время у нас будет эффективное противодействие этим "летучим мопедам", как их называют", – говорит он.
Одна из проблем, которую мы сейчас решаем – оперативность обнаружения этих дронов, потому что эти объекты летят на сверхнизких высотах. Но мы это уже учли, сейчас в стране уже есть средства, позволяющие это делать,
– резюмирует Федор Вениславский.
Иран поставляет оружие в Россию
- Иран согласился отправить россиянам баллистические ракеты малой дальности Fateh и Zolfaghar. Соответствующее соглашение страны было подписано 6 октября. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата.
- Впрочем, в Пентагоне по состоянию на 18 октября не могут подтвердить информацию о том, что Иран будет поставлять России эти ракеты. Также в США пока не подтверждают, что Иран продал стране-оккупантке дополнительные дроны.
- Кроме предоставления вооружения Кремлю Тегеран отправил своих инструкторов, чтобы они учили россиян, как правильно уничтожать украинские города дронами-камикадзе Shahed-136. В настоящее время они находятся во временно оккупированном Крыму.
- В то же время власти Ирана цинично заявляют, что не участвуют в войне России против нашего государства. Представитель министерства иностранных дел страны Насер Канаани сказал, что его страна не поставляет оружия ни одной из сторон.