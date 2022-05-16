В ближайшее время увидим много интересных вещей, – Братчук анонсировал новые события на Змеином

Оккупанты и дальше пытаются нарастить присутствие на Змеином. Однако наши военные уже не раз наносили сокрушительные удары россиянам на этом острове.

Об этом 24 каналу сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Он рассказал, что в Черном море стоит несколько российских кораблей.

"Но их количество постоянно меняется, идет перегруппировка. Эти корабли продолжают периодически выпускать ракеты, поэтому они время от времени уходят в Крым, чтобы пополнить запасы", – подчеркнул Братчук.

По его мнению, Черноморский флот будет возвращаться, потому что у них много задач, в частности – продолжать блокаду наших портов.

А наш остров Змеиный – это вообще тема важная. Комментировать не буду, но надеюсь, что в ближайшее время мы увидим несколько интересных вещей. Потому что этот остров стратегический, это понимает и враг. Но это украинская земля и почему бы не повторить то, что было на Харьковщине,

– заявил Братчук.

Сергей Братчук об острове Змеиный и ракетных обстрелах Одесской области:



События на острове Змеиный: последние новости

За остров Змеиный обостряются бои между Украиной и Россией. Наши защитники бьют врага и остров даже уже называли "морской Чернобаевкой". В Генштабе ВСУ говорят, что враг хочет увеличить там свое присутствие, также оккупанты устанавливают там ПВО.

После ряда потерь на Змеином, российские оккупанты продолжают перебрасывать туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий 13 мая.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что российские оккупанты пытаются усилить свое военное присутствие на Змеином и хотят заблокировать морские коммуникации Украины. Кроме того, благодаря контролю над островом захватчики ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Глава управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за остров до тех пор, пока это будет необходимо, пока он не будет освобожден от оккупантов. Змеиный очень важен, ведь он дает контроль над абсолютно всеми морскими торговыми путями.

13 мая на Змеином оккупанты оставили большие метки в виде буквы "Z" . Кроме того, россияне пытались достать со дна Черного моря возле острова свой затонувший катер.

Кроме того, с острова Змеиный в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных. Из 40 связистов живыми вернулись – 8, а также 10 тел погибших эвакуированы.

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