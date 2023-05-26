В боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец Мирослав Лазовский: фото с прощания в Киеве

Война с Россией продолжает забирать самых лучших с нашей стороны. И не только украинцев. Нам помогают бороться за свободу и иностранцы, в том числе и белорусы. Такие, как Мирослав Лазовский.

Мирославу Лазовскому навсегда останется 49 лет. Белорус погиб защищая Украину в боях под Бахмутом Донецкой области. Воина провели в последний путь 26 мая в Киеве.

Обратите внимание Небесным воином-ангелом стал еще один защитник: в Донецкой области погиб молодой командир

Что известно о павших воинах

Мирослав Лазовский родился в Минске. В 1995 году вступил в основанное Николаем Статкевичем "Объединение белорусских военных", в том же году стал одним из основателей "Белого легиона" – военизированной патриотической организации, целью которой была допризывная подготовка молодежи. Но в начале 00-х эта организация была расформирована из-за политики Лукашенко.

В 2013 году Мирослав Лазовский положил начало книжной кампании "Беларусь в войне", целью которой назвал распространение научных и популярных изданий по истории Беларуси. Впоследствии он начал работать в издательстве "Книгосбор", которое в этом году в Беларуси ликвидировали.

В 2017 году Лазовского задержали по так называемому "делу патриотов". Ему сначала инкриминировали якобы подготовку к массовым беспорядкам, а затем и якобы организацию незаконных вооруженных формирований. Однако через три месяца его отпустили.

"Дело патриотов" – задержание белорусским КГБ представителей патриотических организаций весной 2017 года, которое устроил режим Лукашенко. Белорусским патриотам всячески пытались пришить террористическую деятельность и связи с Украиной.

После протестов в 2020 году в Беларуси Мирослав переехал в Киев. С началом полномасштабного вторжения пошел воевать в составе добровольческих формирований белорусов.

Воина похоронили в Украине. В Киеве. Чин похорон состоялся 26 мая.

Похороны Мирослава Лазовского в Киеве / Фото Полка Калиновского

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным, друзьям и собратьям погибшего воина!