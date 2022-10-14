В боях за Луганщину погиб ветеран армии США с позывным "Птица"

На войне в Украине погиб американский доброволец Дейн Партридж с позывным "Птица". Ему было 34 года. Без отца осталось пятеро детей.

Партридж попал под танковые обстрелы в районе Северодонецка Луганской области 3 октября. Получил тяжелое ранение шеи и находился в коме. За его жизнь неделю боролись военные медики в Запорожье. Боец умер 11 октября.

Внимание За тобой, Украинский Воин, – миллионы людей: Зеленский поздравил с Днем защитников

Смерть американского военнослужащего на Донбассе, как уточняет американское издание, подтвердил представитель Госдепартамента США, но имя погибшего не назвал.

Испытывал духовное призвание

Партридж родился в семье гуманитарного работника Красного Креста и военнослужащего ВВС США, поэтому с детства увлекся идеей службы в армии.

Партридж написал завещание перед тем, как купить билет в Польшу, где он записался в Интернациональный легион. Его сестра Дженни Корри из Айдахо-Фоллз сказала, что он почувствовал духовное призвание присоединиться к борьбе украинцев.

Он чувствовал, что ему нужно пойти и бороться. Когда он ушел, это было эмоционально тяжело для меня, потому что я просто знала в своем сердце, что это в последний раз, когда я его вижу,

– рассказала сестра погибшего героя.

Партридж уже был ранен летом, но после выздоровления продолжил борьбу.

"Когда видите птицу, подумайте о моем сыне"

Мать погибшего воина отметила, что никогда не видела сына таким счастливым, как в Украине. По ее словам, он нашел свою цель не столько в борьбе, сколько в спасении,

Его позывным была "Птица" — Дейн Партридж, позывной "Птица". Поэтому, когда увидите птицу, подумайте о моем сыне,

– сказала его мать.

Жена и пятеро детей (в возрасте от 2 до 15 лет) смогли попрощаться с помощью видеозвонка, пока он был в коме.

Утраты Интернационального легиона

В США не публикуют официальные данные о количестве воюющих в Украине американцев.

Дейн Партридж стал пятым из подтвержденных погибших американских добровольцев, воевавших в Интернациональном легионе.

Брайан Янг и Люк Люцишин погибли в июле, Стивен Забельски – в мае и Вилли Кенсел – в апреле.

24 канал выражает свои соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память Героям!

На войне погиб один из лучших летчиков Воздушных сил ВСУ: видео