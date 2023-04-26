Человек с золотым сердцем: в боях за Украину погиб грузинский доброволец

Война, которую развязала Россия, ежедневно уносит жизни лучших людей, вставших на защиту нашего государства. На днях на фронте погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили.

О потере сообщил глава Объединенного кавказского легиона Ладо Гамасхурдиа. Обстоятельства гибели воина пока неизвестны.

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Потеря для Украины и Грузии

Ладо Гамасхурдиа не уточнил обстоятельства и даты гибели Зураба Одишвили, но отметил, что его смерть – большая потеря для всего грузинского народа.

Мои соболезнования родным и всей Грузии. У нас уже нет слез и наши сердца стали камнем, мы каждый день плачем о наших героях! Человек с золотым сердцем!

– написал Гамасхурдиа.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям погибшего Героя!

В Донецкой области погиб Дмитрий Сирык

По подсчетам журналистов, с начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли более 40 грузинских добровольцев. Кроме того, еще не менее 7 граждан Грузии погибли во время АТО и ООС с 2014 по 2022 годы.

На Донетчине в боях с российскими оккупантами погиб стрелок-снайпер механизированного батальона ВСУ Дмитрий Сирык, который до вторжения был радиоведущим программ филиала Общественное Донбасс.

Защитнику было 36 лет. Родом он из временно оккупированного Северодонецка Луганской области.

В марте 2022 года его мобилизовали. Дмитрий защищал Украину больше года и постоянно находился в горячих точках фронта, в частности, на Донецком направлении.

Защитника похоронят в Переяславе Киевской области. Именно туда родные мужчины переехали из Прикарпатья, куда их в начале вторжения вывез из родного города Дмитрий.