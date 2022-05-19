В боях за Украину погибла 19-летняя студентка Александра Аникьева

5 мая во время несения службы в рядах ВСУ погибла студентка Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Александра Аникьева. Защитнице Украины было всего 19 лет.

Печальное известие сообщили 14 мая на фейсбук-странице ее учебного заведения. С 24 февраля девушка защищала Киев в рядах теробороны, впоследствии стала добровольцем в ВСУ.

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Девушка мечтала заниматься книгоизданием

Пока Россия продолжает отправлять на войну "пушечное мясо", которое даже не понимает, за что именно борется, нашу страну защищает цвет нации. Герои и героини ежедневно умирают за нашу свободу и среди них совсем юные воины, такие как Александра Аникьева.

Как рассказывают на странице КПИ имени Игоря Сикорского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Александра пошла защищать Родину с оружием в руках. Сначала – в рядах ТрО, а затем – среди других добровольцев, которые служили в Вооруженных Силах Украины.

Девушка училась на кафедре технологии полиграфического производства, однако российские оккупанты не дали ей закончить обучение и построить успешную карьеру. Защищая Украину, она переквалифицировалась в стрелка.

Александра мечтала стать художницей книги, нести гармонию и красоту в этот мир. Но произошло иначе: в свои 19 цветущих лет она погибла, защищая Родину как стрелок ВСУ,

– написали ее преподаватели.

Мирослава Перевальская, которая преподавала живопись у группы Александры, признает, что эта девушка стала Учителем для других и стала примером мужества, которое есть у немногих.

Преклоняемся перед ее смелостью и патриотизмом. Преподаватели, студенты, сотрудники выражают глубокие соболезнования семье Александры. Вечная память!

– говорится в сообщении.

Другие потери среди наших защитников: последние новости Двое спасателей с Луганщины трагически погибли из-за российских оккупантов. Они до последнего помогали местным жителям, которые не успели эвакуироваться. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, они помогали тушить пожары и разминировали обстрелянные здания.

Вечером 15 мая 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ мужественно вытеснил российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией. Впрочем, во время боев за освобождение Харьковщины от российских захватчиков погибли пятеро наших героев.

По состоянию на 15 мая на территории завода "Азовсталь" погибли уже 15 женщин. Об этом сообщил Святослав "Калина" Паламар. К теме – в Киевской области продолжают находить тела гражданских: смотрите видео

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшей защитницы.