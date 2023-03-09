В Болгарии политик выбросил из мэрии флаг Украины с криком "Ура" и обозвал его тряпкой
Источник:News.bg
В Болгарии кандидат в народные депутаты снял украинское знамя со здания столичного муниципалитета и назвал его тряпкой. Кроме того, он обозвал украинцев фашистами.
8 марта кандидат в народные депутаты снял снявший с балкона столичного муниципалитета украинский флаг, висевший на здании.
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Подробности инцидента
Кандидат в депутаты Атанас Стефанов сбросил флаг Украины с балкона под аккомпанемент крика "Ура!", при этом заявив: "Долой из Болгарии фашистские украинцы".
На этом он не остановился. Мужчина выбросил наш флаг на тротуар, заявляя, что это "тряпка".
Мы сняли фашистское знамя, которому там наверху не место. Его там давно не было. Смерть фашизма, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост,
– заявил он.
К слову, партию, в которую входит этот одиозный кандидат, на парламентских выборах 2 октября 2022 поддержали 4 536 человек – 0,18% избирателей.
Стефанов выбросил украинский флаг: смотрите видео
В Болгарии пройдут досрочные выборы
- Напомним, 2 февраля президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил временное правительство. Таким образом, он инициировал начало досрочных выборов.
- О новых выборах сообщили после того как Социалистическая партия объявила, что ей не удалось сформировать правительство и вернула невыполненный мандат президенту страны.
- Досрочные выборы пройдут уже 2 апреля 2023 года. Проевропейские болгарские партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" объединились для того, чтобы получить больше шансов попасть в парламент.