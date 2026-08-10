Об этом сообщает "БНТ".

Что известно об инциденте?

По предварительной информации, на территории военного предприятия загорелся грузовик. После этого пожар возник в одном из складов боеприпасов, что и могло вызвать серию взрывов.

В то же время болгарские службы пока не называют окончательную причину возгорания. Представители местных властей подчеркивают, что они не знают, почему произошло возгорание, и что все обстоятельства происшествия должны быть установлены в ходе дальнейших следственных действий.

Взрывную волну ощутили даже на расстоянии более 15 километров от места происшествия. Местные жители сообщали, что из-за силы взрыва в домах дрожали окна и мебель.

После этого из района военного завода эвакуировали около 300 человек, работавших на предприятии. Болгарские спасатели, полиция и представители местных властей работают на месте происшествия.

Самая важная информация на данный момент заключается в том, что эвакуировано около 300 человек, работающих в этом цехе завода. Все эвакуированы, пострадавших нет, жертв нет,

– заявила губернатор Габровской области Кристина Сидорова.

Из-за сильного задымления и возможного загрязнения воздуха местные власти призвали жителей близлежащих населенных пунктов соблюдать меры безопасности. В частности, людей просят закрыть окна, не выходить на улицу без необходимости и по возможности использовать защитные маски.

Мэр Трявны Денчо Минев сообщил, что район вокруг завода остается перекрытым, а к месту происшествия направлены пожарные и полицейские подразделения.

Сообщаю всем жителям муниципалитета Трявна, что в результате возгорания грузовика произошли взрывы в части складов завода по производству боеприпасов в селе Белица. Будет активирована национальная система оповещения BG-ALERT об опасности. До установления точных причин аварии доступ в зону запрещен,

– заявил мэр.

Отдельно в район направили специалистов Региональной инспекции по охране окружающей среды и водных ресурсов Велико-Тирново. Они должны провести измерения качества воздуха и определить уровень возможного загрязнения после пожара и взрывов.

На данный момент официально не сообщается о каком-либо внешнем воздействии на предприятие. Так же нет подтверждений того, что взрывы были результатом преднамеренной атаки: болгарские службы рассматривают происшествие как аварийную ситуацию и устанавливают его причины.

Напомним, недавно неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии и упал на территории страны. Аппарат взорвался примерно в 1000 метрах от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода. После взрыва место происшествия оцепили силовики и экстренные службы. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, люди не пострадали, а здания и инфраструктура не были повреждены.