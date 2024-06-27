В Боливии бывший военный командир организовал штурм президентского дворца
Источник:Reuters
В Боливии вооруженные военные штурмовали президентский дворец в Ла-Пасе. Штурм организовал генерал и бывший военный командир, которого накануне отправили в отставку.
Генерал Зунига, которого накануне отправили в отставку после критики экс-президента Боливии Моралеса, заявил, что стремился "вернуть родину" и призвал "перестать унижать боливийскую армию".
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Как происходил штурм
Военные части под командованием генерала Хуана Хосе Зуниги вечером среды, 26 июня, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс.
Впоследствии бронемашина протаранила двери президентского дворца, а внутрь ворвались солдаты.
Сегодня страна сталкивается с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова сталкивается с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии была прервана,
– сказал президент Боливии.
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Генерала уже задержали
Президент Луис Арсе раскритиковал попытку "государственного переворота" против правительства и призвал к международной поддержке.
Впоследствии местный телеканал Bolivia Tv сообщил, что президент Боливии провел переговоры с генералом Зунигой.
В результате боливийские вооруженные силы отошли из президентского дворца в Ла-Пасе, а генерала арестовали.
В президентском дворце новый военный командир Хосе Вилсон Санчесу присягнул действующему президенту и призвал военных к восстановлению спокойствия и порядка.