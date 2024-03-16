В больнице умер спасатель: возросло количество жертв ракетного удара по Одессе
В больнице скончался спасатель, который получил ранения в результате ракетного удара по Одессе 15 марта. Так, количество погибших возросло до 21.
Об этом сообщили в Одесской ОВА и МВД Украины. Спасатель получил тяжелые травмы, медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось.
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В Одессе снова возросло количество жертв российского террора
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что утром в больнице умер спасатель, который получил тяжелые ранения в результате ракетного удара 15 марта.
Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе, – сообщил Клименко.
Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до 21. По состоянию на 16 марта также известно о 70 раненых, среди которых есть те, кто находится в тяжелом состоянии.
Стало известно имя погибшего спасателя
В Одесской ОГА сообщили, что в больнице умер 39-летний спасатель Виталий Алимов. Как добавили в ГСЧС, спасатель был водителем-пожарным. Он получил тяжелые травмы, когда оккупанты цинично нанесли повторный ракетный удар.
Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесской области глубоко скорбят по поводу смерти собрата-пожарного и выражают слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела,
– говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.
Виталий Алимов погиб в результате ракетного удара 15 марта / Фото ГСЧС Одесской области
Циничный ракетный удар по Одессе 15 марта
- 15 марта в 11:01 на Юге объявили воздушную тревогу и предупредили о пусках ракет. Уже в 11:05 в Одессе раздался мощный взрыв, а затем – еще один. Через несколько минут после этого прозвучали повторные взрывы. В общем тревога продолжалась 40 минут и за это время враг дважды ударил в одно место.
- Силы обороны Юга сообщили, что россияне нанесли удары баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки были повреждены 10 частных домов, станцию техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
- О первых жертвах российского террора сообщили в ОВА. Там заявили, что погибли фельдшер и спасатель, которые прибыли на место удара оказывать помощь пострадавшим.
- К сожалению, количество жертв продолжало расти. По состоянию на 16 марта известно о 21 погибшем и 70 раненых.
- В ОВА отметили, что эта атака стала самой трагической по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России. 16 марта объявили днем траура в Одессе.