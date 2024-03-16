В больнице умер спасатель: возросло количество жертв ракетного удара по Одессе

В больнице скончался спасатель, который получил ранения в результате ракетного удара по Одессе 15 марта. Так, количество погибших возросло до 21.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и МВД Украины. Спасатель получил тяжелые травмы, медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

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В Одессе снова возросло количество жертв российского террора

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что утром в больнице умер спасатель, который получил тяжелые ранения в результате ракетного удара 15 марта.

Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе, – сообщил Клименко.

Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до 21. По состоянию на 16 марта также известно о 70 раненых, среди которых есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Стало известно имя погибшего спасателя

В Одесской ОГА сообщили, что в больнице умер 39-летний спасатель Виталий Алимов. Как добавили в ГСЧС, спасатель был водителем-пожарным. Он получил тяжелые травмы, когда оккупанты цинично нанесли повторный ракетный удар.

Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесской области глубоко скорбят по поводу смерти собрата-пожарного и выражают слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела,

– говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.



Виталий Алимов погиб в результате ракетного удара 15 марта / Фото ГСЧС Одесской области

Циничный ракетный удар по Одессе 15 марта