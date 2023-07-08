В больной голове возможны разные варианты, – Павлюк о вероятности наступления на Киев

8 июля 2023, 13:09
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За последний год в Киевской области сделали очень многое, чтобы не допустить повторного наступления на столицу. А потому любые подобные попытки врага закончатся для него плачевно.

Заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона отметил, что несмотря на то, что повторное наступление россиян на Север – маловероятно, но в "больной голове" врага – могут быть разные безумные сценарии, информирует 24 Канал.

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Шансов у врага не будет

Мы не исключаем никакой вероятности, в больной голове возможны разные варианты, но сил и средств для проведения соответствующего наступления на Киев учитывая, что наша оборона мощная, вариантов для здравого смысла нет,
– отметил Александр Павлюк.

Замглавы оборонного ведомства добавил, что даже если у лидера оккупантов – диктатора Владимира Путина хватит безумия совершить это наступление, оккупанты будут уничтожены.

"Мы просто перемелем еще несколько тысяч", – сказал Павлюк, имея в виду оккупантов.

Обратите внимание ! После того как врага украинские воины смогли прогнать из Киевской области, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что если бы 24 февраля 2022 года россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле, Киев был бы взят.

Киев всегда был целью врага

  • Отметим, что столица Украины – одна из главных целей врага. Об этом свидетельствует количество ракет и "Шахедов", которыми враг терроризирует Киев.
  • Спрогнозировать, насколько разрушительными будут следующие атаки врага на столицу сложно, фактически нереально.
  • Что касается угрозы наступления, то в медийном поле уже утихли об этом дискуссии. Пик был весной, тогда угроза наступления с территории Беларуси рассматривалась как вполне реальная. Впрочем, обошлось.
  • Пока же речь об этом начала заходить после так называемого "мятежа" Пригожина, ведь после того, как против "мятежника" закрыли уголовное дело в России, главаря ЧВК "Вагнера" и его наемников переселили в Беларусь. Якобы размещение террористов на Северной границе может иметь потенциальные угрожающие последствия для Украины.

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Автор: Анастасія Лукашевська