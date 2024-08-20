Во многих областях объявили тревогу: какие регионы красные

20 августа 2024, 23:12
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Автор: Диана Квасневская

Российские оккупанты снова атакуют Украину. В частности, враг запустил по нашей стране беспилотники и была угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Подробнее об опасности – читайте в тексте 24 Канала.

00:23, 21 августа

Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БПЛА:

  • несколько групп движутся вдоль Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
  • группы БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;
  • БпЛА на юге Кировоградской области в направлении Умани;
  • БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;
  • несколько групп на Харьковщине в направлении Полтавщины;
  • БпЛА зашли из Белгородской области через Сумскую область, курс юго-западный;
  • БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, западным курсом.
00:22, 21 августа

Красной стала Черкасская область

23:30, 20 августа

Тревогу объявили также на Кировоградщине.

23:18, 20 августа

Тревогу объявили на Востоке, Юге и местами на Севере Украины.

23:12, 20 августа

Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс Северо-Западный.

23:09, 20 августа

Мощный взрыв в Сумах.

23:01, 20 августа

Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.

22:44, 20 августа

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.