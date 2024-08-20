Во многих областях объявили тревогу: какие регионы красные
Российские оккупанты снова атакуют Украину. В частности, враг запустил по нашей стране беспилотники и была угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Подробнее об опасности – читайте в тексте 24 Канала.
Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БПЛА: Красной стала Черкасская область Тревогу объявили также на Кировоградщине. Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс Северо-Западный. Мощный взрыв в Сумах. Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину. БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БПЛА:
Красной стала Черкасская область
Тревогу объявили также на Кировоградщине.
Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс Северо-Западный.
Мощный взрыв в Сумах.
Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.